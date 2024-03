Wesley Clark tábornok szerint gyakorlatilag tehetetlenek Orbán Viktorral szemben

Az egykori NATO-főparancsnok szerint tehetetlenek Orbán Viktorral szemben – erről ír a Mandiner annak kapcsán, hogy Wesley Clark, a Korányi Dávid-féle Action for Democracy kuratóriumi tagja egy videóban arról beszél, nem tudnak mit kezdeni a magyar kormányfővel. A tábornok úgy fogalmazott, idézem: Orbán Viktor egy okos fickó. Harminc éve van a politikában. Tudja, hogy mit csinál.

Orbán Viktort nehéz ellenfélként emlegeti, akit szerinte nehéz elmozdítani.

Bár a demokrata párti amerikai vezetés úgy tesz, mintha a magyar kormányt csettintésre lehetne megrendszabályozni,

Orbán Viktort komoly ellenfélnek tartják, aki az amerikai konzervatív körökben rendkívül népszerű

– ezt írja a videóról a Mandiner.

A portál szerint mivel a magyar kormányfő és Donald Trump jó kapcsolatot ápol, és mindketten a háború lezárását, valamint tűzszünetet sürgetnek, közösen keresztülhúzhatják a háborúpárti baloldal számításait. Csakhogy – ahogy a Mandiner fogalmaz – a baloldal részéről Wesley Clark egyértelműen elismeri, hogy gyakorlatilag

tehetetlenek Orbán Viktorral szemben.

Orbán Viktor egyesült államokbeli népszerűségéről az egykori NATO-főparancsnok több olyan videóban is beszélt, amelyből kiderült,

külföldről próbálhattak meg beavatkozni a magyar belpolitikába.

Az egyiken Wesley Clark például arról vall, hogy a Republikánus Párt még a programját is a magyar kormányfőhöz igazítja, ami nem tetszik a demokratáknak.

Egy másik, szintén az interneten terjedő felvételen a politikai aktivista, Eric Koch ismeri el, hogy egyik megbízása arról szólt, hogy az Egyesült Államokban lejárató kampányt szervezzen a magyar miniszterelnök ellen.

Az volt a dolgom, hogy besározzam, mert a konzervatív oldalnak ő egy kultikus hős

– mondja a videón Eric Koch.

Az aktivista egyébként egyike azoknak, akik Wesley Clarkhoz hasonlóan együttműködtek a baloldalnak többmilliárdnyi kampánypénzt gyűjtő Action For Democracy nevű szervezettel. Az NGO-ról ugyanezen a felvételen éppen Eric Koch az, aki elismeri:

támogatásuk valójában egy-két adományozótól származik, akik közül az egyik Soros György.

Az Action for Democracy adománygyűjtése miatt azután robbant ki a botrány, hogy feloldották azt a titkosszolgálati jelentést, amelyet itthon a 2022-es országgyűlési választások külföldi befolyásolásáról készítettek. Az elmúlt hetekben emellett több olyan videó is felkerült az X közösségi oldalra, amelyeken az Action for Democracy vezetője és tanácsadói beszélnek arról, hogyan is működik a szervezet.

Évekig beavatkoztunk az olasz és a görög választásokba – ismeri el az egyik felvételen Wesley Clark, akitől beszélgetőpartnere ezután azt kérdezi, hogy Magyarországon is így tettek-e. Erre a volt NATO-főparancsnok egyszerűen azt feleli: persze, Magyarországon is.

Kiemelt képen: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)