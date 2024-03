Mesébe illő történet: 13 év után talált családjára az elveszett testvérpár, hihetetlen dolog segítette a kutatást

Az akkor tizenegy éves Rakhi és öccse, a hétéves Bablu 2010 júniusában úgy döntöttek, világgá mennek, mert egy veszekedés során a szüleik megütötték őket. Az indiai testvérpár azt tervezte, hogy a nagymamához megy, aki mindössze egy kilométerre lakott tőlük, szintén Agra városában, azonban eltévedtek.

India: Two children ran away. It took 13 years to get home again https://t.co/UxRWXEPzrY

