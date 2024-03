„Franciaország visszatér, Európa újjáéled” – győzelemre készül az EP-választáson Marine Le Pen bevándorlásellenes pártja

„Franciaország visszatér. Európa újjáéled” szlogennel tartotta meg a június 9-i európai parlamenti választások előtti nyitó kampánygyűlését vasárnap a francia Nemzeti Tömörülés (RN) a déli Marseille-ben.

„Franciaország teljes háttérbeszorulását okozzák a vezetőink és az Európai Unió” – mondta Jordan Bardella, a 28 éves pártelnök és listavezető mintegy ötezer aktivista előtt az Olympique Marseille labdarúgócsapat stadionjában tartott beszédében.

Ez tükröződik szerinte „Franciaország visszaszorulásában saját hazájában, de Európában és a világban is, az állam szétesésében, az ország széthullásában”.

Bardella mindenekelőtt Emmanuel Macron államfőt okolta Franciaország „hanyatlásáért”, akit a „nagy kiradírozónak” nevezett.

A nagygyűlést a szuverenista jobboldali párt vezéralakja, korábbi elnökjelöltje és nemzetgyűlési frakcióvezetője, Marine Le Pen nyitotta meg, aki szintén az államfőt bírálta „cinizmusáért”, s amiért „azt hiszi, hogy meg tudja találni a politikai üdvösséget olyan háborús pózokban, amelyek ledöbbentik a franciákat”, utalva a francia elnök azon kijelentésére, miszerint nem zárható ki, hogy a Nyugat csapatokat küld a háborúban álló Ukrajnába.

Marine Le Pen elmondta: az RN „átgondolt, határozott, nemzeti és népi átmenetet” fog javasolni. Megerősítette, hogy ő is rajta lesz a párt EP-listáján, de az utolsó helyen, „jelképes” jelöltként.

A felméréseket a 2019-es EP-választásokhoz hasonlóan jelenleg is az RN vezeti az elnöki párt, a Reneszánsz előtt a június 9-i szavazás előtt, de jóval nagyobb mértékben, mint öt évvel ezelőtt, amikor is Marine Le Pen pártja a szavazatok 23,3, míg Emmanuel Macron pártja a 22,4 százalékát szerezte meg. Az Odoxa közvélemény-kutató intézet kedden közzétett tanulmánya szerint ha most tartanák a választást, az RN 30 százalékos, a Reneszánsz listája pedig 19 százalékos támogatottságot kapna.

„Nincs más opciónk, mint a győzelem” – hangsúlyozta beszédében Jordan Bardella, aki szerint június 9. a politikai „váltás első napja lesz”.

Az RN nyíltan szeretné a kormánnyal szembeni szimbolikus „időközi választássá” is tenni az EP-választásokat, amelyek a 2027-es franciaországi elnökválasztás előtti utolsó mérföldkövet jelenthetik Marine Le Pen negyedik elnökjelöltsége előtt.

A BVA közvélemény-kutató intézet szerint

a franciák egyharmada szándékozik az európai választásokon a jelenlegi kormánypolitikával szembeni ellenérzését kifejezni.

A marseille-i nagygyűlésen mutatta be az ellenzéki párt az új szlogenjét is (Franciaország visszatér, Európa újjáéled), amelyet Ronald Reagan néhai amerikai elnöktől kölcsönzött.

Jordan Bardella már csütörtökön bemutatta az RN-nek a közlekedési lámpák színei szerinti „trikolor stratégiáját”, amellyel az uniós politikákat osztályozta: zöldet adva azoknak, amelyeket támogat, például az Erasmus-programot, narancsszínnel jelezve azokat, amelyeket új feltételekhez kötne, mint például Schengen esetében, és vörössel jelölve azokat, amelyeket megszüntetne, mint például a bevándorlást.

A pártvezető ugyanakkor leszögezte: „nem készül, sem nyilvános, sem titkolt Frexitre”, azaz Franciaország kiléptetésére az Európai Unióból, s „nem Európa, hanem az Európai Unió ellen” kampányol.

