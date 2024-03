Biztonsági okokból elmaradt a kanadai és az olasz kormányfő találkozója

A kanadai média szerint több száz palesztinbarát tüntető gyűlt össze a kanadai nagyváros központjában lévő szépművészeti múzeum előtt, ahol az estet rendezték.

„A rendezvényt biztonsági okokból törölték” – közölte Jenna Ghassabeh, a miniszterelnöki hivatal sajtóreferense késő este az AFP francia hírügynökséggel. A nyilatkozó további részletekkel nem szolgált.

Korábban, a nap folyamán a legfejletteb ipari országok csoportjának (G7) két vezetője megbeszélést folytatott, amelynek során az olasz kormányfő szerint számos kérdést megvitattak, köztük a nagyon nehéz közel-keleti válságot.

Pro-Palestine potest outside the AGO in Toronto, where PM Trudeau is holding a reception for fascist-friendly Italian PM Malone. MP Marco Mendicino already got an earful while entering. pic.twitter.com/X8T5Zt3W6T

A CBC helyi televízió arról számolt be, a fogadásra érkező vendégek egy részének bejutását tüntetők akadályozták meg, akik ellenezték Kanada válaszát az Izrael és a Gázai övezetben hatalmon lévő Hamász szélsőséges palesztin iszlamista mozgalom közötti konfliktusra. A kanadai műsorszolgáltató szerint 200-300 tüntető vett részt a tiltakozásban.

A közösségi oldalakon terjedő videókon és fényképeken is erős rendőri jelenlét látszik a múzeum közelében.

Az október 7-én a Gázai övezetből Dél-Izraelbe beszivárgó Hamász-kommandók példátlan támadása által kirobbantott háborúban legalább 1160 ember vesztette életét, többségük civil – derül ki az AFP hivatalos izraeli adatokon alapuló számításából.

Canadian Prime Minister Trudeau and Italian Prime Minister Meloni canceled their joint visit to the Toronto Art Gallery due to “security circumstances.”

The Nazi terrorist-supporters are taking over democracies, dictating leaders what they can/can’t do in their own countries. pic.twitter.com/LeE8qGQLax

