A húszi lázadók föld-levegő rakétáját semmisítették meg a szövetségesek Jemenben

Az X közösségi oldalon megjelent CENTCOM-közlemény szerint az amerikai hadsereg „önvédelemből” mért csapást.

A parancsnokság közölte azt is, hogy péntek este a jemeni húszi lázadók ballisztikus rakétát indítottak Jemenből a Vörös-tenger felé, amely azonban nem talált el hajót.

March 01 Red Sea Update

On March 1, at approximately 12:40 p.m. (Sanaa time), U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted a self-defense strike against one Iranian-backed Houthi surface-to-air missile that was prepared to launch from Houthi controlled areas of Yemen towards… pic.twitter.com/joaBaDhPtN

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2024