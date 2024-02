Az Európai Bizottság jóváhagyta 137 milliárd euró uniós forrás felszabadítását Lengyelországnak

Az Európai Bizottság két olyan jogi aktust fogadott el, amelyek megnyitják az utat Lengyelország számára, hogy akár 137 milliárd euró uniós finanszírozáshoz jusson. Ezek a Lengyelország által elfogadott jogállamisági reformokhoz, valamint az igazságszolgáltatás függetlenségének megerősítését célzó mérföldkövek teljesítése érdekében tett újabb és azonnali lépésekhez kapcsolódnak – közölte a brüsszeli testület.

„Ma új fejezetet nyitunk a Lengyelországgal kapcsolatos jogállamisági kérdésekben, mivel elismerjük a lengyel kormány által tett fontos előrelépéseket” – írta Vera Jourová értékekért és átláthatóságért felelős uniós biztos a X-en.

Today we turn a page on the #RuleOfLaw issues w/ 🇵🇱 as we recognize the important strides made by the government.

The judicial milestones in the Recovery Plan have been met. EU Commission was objective and supportive as had always been in the past.

