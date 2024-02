A francia elnök pártja a gazdacsaládból származó Valérie Hayert választotta listavezetőnek

A gazdacsaládból származó Valérie Hayer európai parlamenti képviselőt, a Renew Europe csoport vezetőjét nevezte meg listavezetőnek az EP-választásokra Emmanuel Macron francia elnök pártja, a Reneszánsz a végrehajtói iroda csütörtöki ülését követően.

Miután az elnöki táborhoz tartozó több politikus is elutasította a felkérést, Emmanuel Macron a nagyközönség számára ismeretlen 37 éves EP-képviselőt választotta listavezetőnek, akinek mindenekelőtt az lesz a feladata, hogy behozza a Reneszánsz lemaradását a kampányát már hónapokkal ezelőtt elindító Marine Le Pen vezette Nemzeti Tömörüléshez (RN) képest.

A jogi végzettségű Valérie Hayer gazdacsaládból származik, s eredetileg az elnöki párttal szövetségre lépett centrista UDI tagja volt. Emmanuel Macron táborához 2017-ben csatlakozott, még mielőtt 2019-ben megválasztották EP-képviselőnek. Januárban ő vette át a centrista Renew Europe képviselőcsoport vezetését az Európai Parlamentben, amikor elődjét, a listavezetői poszt várományosát, Stéphane Séjournét külügyminiszternek nevezte ki Emmanuel Macron. Az Európai Parlamentben Valérie Hayer aktív szerepet játszott a többéves költségvetésről szóló tárgyalásokon, és a koronavírus-járvány utáni helyreállítási alap kidolgozásában. Rendszeresen szót emel „az álhíreket terjesztő szélsőjobboldal”, és a hazájában a fő riválisnak számító Nemzeti Tömörülés „szélhámosságai” ellen.

A felméréseket a 2019-es EP-választásokhoz hasonlóan jelenleg is az RN vezeti a Reneszász előtt a június 9-i szavazás előtt, de jóval nagyobb mértékben, mint öt évvel ezelőtt, amikor is Marine Le Pen pártja a szavazatok 23,3, míg Emmanuel Macron pártja a 22,4 százalékát szerezte meg. Az Odoxa közvélemény-kutatóintézet kedden közzétett tanulmánya szerint ha most tartanák a választást, az RN 30 százalékos, a Reneszánsz listája pedig 19 százalékos támogatottságot kapna.

A macronista többség március 9-én az északi Lille-ben tartandó gyűlésen indítja el kampányát, s az első kihívás számára az lesz, hogy a listavezetőjét ismertté tegye a többi párt országosan ismert és már egy ideje kampányoló jelöltjeivel szemben, akiknek többsége már öt évvel ezelőtt is listavezető volt: az RN élén Jordan Bardella, a jobbközép Köztársaságiakat képviselő Francois-Xavier Bellamy vagy Raphael Glucksmann a szocialisták élén.