Rendőrségi körökben jól ismert migránsklánok összecsapásai zajlanak Németországban

A legutóbbi összecsapásban hárman súlyosan megsérültek. A rendőrség jelenlétére a klinikán is szükség volt, mivel a sérültek családtagjai blokkolták a bejáratot. A klánbűnözés a 2015-ös migrációs válság után burjánzott el Németországban.

„A rendőrszakszervezet egyik vezetője beszélt arról, hogy több éves kudarcos migrációs politikáról, több éves kudarcos integrációs politikáról van szó Németországban. Sajtóorgánumok is nyíltan leírták ezt, nem is csak mostanában, hanem már hónapokkal korábban: többek között a Der Spiegel vagy a Westdeutsche Allgemeine Zeitung jelentették ki, hogy Németország gyakorlatilag csődöt mondott a klánokkal, a klántagokkal szemben” – számolt be róla Noll Katalin, az M1 berlini tudósítója.

