Orbán Viktor: Magyarország készen áll arra, hogy folytassa az együttműködést a visegrádi országokkal

Magyarország készen áll, hogy folytassa az együttműködést a visegrádi országokkal – jelentette ki a miniszterelnök a V4-ek csúcstalálkozója után Prágában. Orbán Viktor azt mondta: bár az orosz-ukrán háborút különbözőképpen ítélik meg, a közös ügyekben van lehetőség az együttműködésre. A kormányfő példaként említette a migráció, az energiabiztonság, az ukrán gabona és a brüsszeli adóharmonizációs törekvések kérdését, amelyekben hasonló a visegrádi országok álláspontja.

Egymás után érkeztek a kormányfők a prágai Liechtenstein-palotába. A miniszterelnököket Petr Fiala fogadta.

Az előzetes tervek szerint az energiabiztonság, az Európai Unió stratégiai célkitűzései és az illegális migráció megelőzése szerepelt a főbb témák között.

A külgazdasági és külügyminiszer délelőtt közösségi oldalán azt írta: a V4-nek történelmi érdemei vannak, és az aktuális európai folyamatok miatt nagy szükség is lesz a szoros közép-európai együttműködésre egy sor veszélyes brüsszeli döntés megakadályozása érdekében.

Ide sorolta az illegális migránsok kötelező szétosztását, és a gazdákat tönkretevő silány ukrán gabona beáramlását is.

A V4-es csúcson végül mégis az ukrajnai háború volt a központi téma.

„Vannak köztünk eltérések és ezek az eltérések nem változtak, ezek olyan különbségek, amelyek közismertek, de megállapítottunk olyan témákat is, amely miatt van értelme az országaink közötti együttműködésre” – fogalmazott a cseh államfő, aki kifejtette: két dologban is megállapodtak. Az egyik, hogy az orosz agresszió a nemzetközi jog megsértése. A másik pedig, hogy Ukrajnának segítségre van szüksége” – mondta Petr Fiala cseh miniszterelnök.

Petr Fiala leszögezte: minden eszközzel támogatni kell Ukrajnát, beleértve a katonai segítséget is.

Egyetértett vele lengyel kollégája is, aki leszögezte: nem szabad megfeledkezni arról, mi volt az alapja a V4-eknek. Donald Tusk ezután arról beszélt: országa nagy elszántsággal segíti Ukrajnát a harcokban.

„Beszéltünk arról, hogyan tudnánk Ukrajna javára lenni, hogy visszaverjük az orosz támadást, Ukrajna támogatása egyértelmű” – szögezte le Donald Tusk.

A szlovák kormányfő már más véleményen volt. Robert Fico azt mondta: hisz abban, hogy a helyzetet nem katonai segítségnyújtással kell megoldani. Szerinte mindez csak elhúzza a háborút, ehelyett szerinte

azonnal fegyverszünet kell.

„Az én véleményem az, hogy tovább folytathatjuk a fegyverszállításokat Ukrajnának, és a pénz kiutalását is, de továbbra is ugyan azon a ponton fogunk maradni, ahol jelenleg is vagyunk, csak néhány tízezerrel többen halnak majd meg, ukrán és orosz oldalon is” – szögezte le Robert Fico szlovák miniszterelnök, aki hozzátette: az Európai Uniónak saját béketerve kell, hogy legyen.

A V4-ek alapja a szabadság volt és a szabadság marad – jelentette ki a miniszterelnök a csúcstalálkozó után. Orbán Viktor azt mondta: a magyar álláspont változatlan,

mielőbbi béketárgyalásokra van szükség, enélkül a háborúnak nem lesz vége.

„A magyar álláspont az világos, mi nem küldünk fegyvert Ukrajnába, se katonával, se katona nélkül. Viszont minden segítséget megadunk, ami ezen innen van. Humanitárius segítséget, harctéri orvosoknak, nem fegyveres orvosoknak a kiképzését, a menekültek befogadását, az ukrán energiarendszer működtetését, helyreállítását és sorolhatnám tovább. Úgy látom, a mai tanácskozás után, hogy az ukránoknak nyújtandó segítségben meglévő véleménykülönbség ellenére van értelme a V4-ek együttműködését folytatni” – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor a találkozón arról is beszélt:

a négy országnak nagyon sok olyan közös érdeke van, amelyet együtt sokkal sikeresebben tud képviselni Brüsszelben, az Európai Unió intézményeiben, mint külön-külön.

A kormányfő példaként említette az illegális migrációt, ahol azonos vagy nagyon hasonló álláspontot sikerült kialakítani. Orbán Viktor hozzátette: bár az orosz-ukrán háború kapcsán vannak véleménykülönbségek, mégis van értelme folytatni a V4-ek együttműködését.

Kiemelt kép: Orbán Viktor magyar, Petr Fiala cseh, Donald Tusk lengyel és Robert Fico szlovák miniszterelnök a visegrádi négyek kormányfőinek prágai csúcstalálkozóján tartott sajtótájékoztatón 2024. február 27-én. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)