Bemutatták az első legénységgel induló indiai űrmisszióra készülő négy űrhajóst

A hindi nyelven égi járművet jelentő Gaganjan-misszió mintegy 90,23 milliárd rúpiába (390 milliárd forintba) kerül az ázsiai országnak. A tervek szerint a küldetés tagjai űrkapszulával állnak földkörüli pályára 400 kilométer magasságban, majd három nappal később az Indiai-óceánra szállnak le – számolt be róla az indiai NDTV.

It was a very special moment for me to hand over wings to the four Indian astronaut-designates. They reflect the hopes, aspirations and optimism of 140 crore Indians.

India is proud of Group Captain Prasanth Balakrishnan Nair, Group Captain Ajit Krishnan, Group Captain Angad… pic.twitter.com/i0oseaxd4o

— Narendra Modi (@narendramodi) February 27, 2024