Az amerikai hadsereg húszi fegyvereket semmisített meg

Az amerikai hadsereg megsemmisített három pilóta nélküli távirányítású hajót és két hajóelhárító cirkálórakétát. A fegyvereket a húszi lázadók az ellenőrzésük alatt álló jemeni területekről irányítva vetették volna be vörös-tengeri célpontok ellen.

Az amerikai hadsereg Középső Parancsnoksága (CENTCOM) az X közösségi oldalon közölte, hogy vasárnap önvédelemből lelőtt két pilóta nélküli támadó repülőgépet a Vörös-tenger déli része felett. A CENTCOM szerint mindegyik fegyver közvetlen fenyegetést jelentett a kereskedelmi hajókra és a térségben tartózkodó amerikai haditengerészet hajóira.

Feb. 26 Red Sea Update

On Feb. 26, between the hours of 4:45 p.m. and 11:45a p.m. (Sanaa time), U.S. Central Command (CENTCOM) forces destroyed three unmanned surface vessels (USV), two mobile anti-ship cruise missiles (ASCM), and a one-way attack unmanned aerial vehicle (UAV)… pic.twitter.com/UtH2eJuMke

