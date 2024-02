Megsemmisítette az orosz hadsereg az első amerikai Abrams harckocsit az ukrajnai háborúban

Gagin szerint az amerikai tankokat mindeddig kímélték ukrán részről. Hozzátette, hogy minden nyugati haditechnikai eszköz sebezhető, és hogy az újakat csakúgy be fogják olvasztani a Donyec-medence városainak újjáépítése érdekében, mint a régieket.

Russia just scored its first confirmed kill of an M1A1 Abrams with a kamikaze drone in Berdychi, northwest Avdeevka as Ukrainians continue to retreat. pic.twitter.com/Sklgu5fQ65

— Ian Miles Cheong (@stillgray) February 26, 2024