Ausztráliában fulladt a tengerbe egy magyar turista

Búvárkodás közben életét vesztette egy magyar turista az ausztráliai Gold Coast partjainál.

Jelentések szerint a 66 éves pénteken a kijelölt területen túl búvárkodott a népszerű Mermaid Beach közelében. Felesége éppen egy sétából tért vissza, azonban férjét sehol sem találta, így azonnal értesítette a hatóságokat.

A European tourist has tragically drowned this afternoon, pulled from the surf at Broadbeach.@biancaswylie #9News pic.twitter.com/HiEkQRH4Q7

— 9News Gold Coast (@9NewsGoldCoast) February 22, 2024