Bekukucskált az ablakon, percekig nem tért magához a látványtól

A 19 éves Michael Andrew éppen hazafelé tartott egy hosszú nap után a tanyán, amikor a házához közeledve észrevette, hogy odabent ég a villany. Miután bekukucskált az ablakon, a látványtól a szava is elakadt, öt tehene ugyanis az eső elől a házba menekült.

Moo-ve over! Farmer left stunned after finding five of his cows making themself comfy on his sofa after wandering away from the rest of the herd https://t.co/L4djb2wg63 pic.twitter.com/J8Z9ctANxV

— Daily Mail Online (@MailOnline) February 19, 2024