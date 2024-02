Migránsszálló úszómedencével – a lakók felháborodása miatt visszavonta a tervezetet New York polgármestere

Eric Adams polgármester visszavonta azt a tervezetet, amely szerint luxusépületben létesítettek volna átmeneti szállást illegális bevándorlóknak New Yorkban. A lakosság ellenállt annak, hogy Harlem amúgy is szegény negyedébe újabb migránscsoportokat telepítsenek.

Nagy felháborodást váltott ki Felső-Manhattan negyedben, hogy egy 2007-es építésű, medencés luxusingatlant, ami mintegy egy évtizede üresen áll, migránsok átmeneti szállásává kívántak átalakítani.

Migránsok vonulnak az Egyesült Államok határa felé a mexikói Arriaga település mellett 2024. január 8-án. A Menekülés a szegénységből elnevezésű karaván közel 3000 felnőttből és gyermekből állt, de a mexikói hadsereg feloszlatta azt a mexikói–amerikai határnál fekvő Chiapas államban (Fotó: EPA/Carlos López)

Ezek a szállások az utóbbi időben a bűnözés és az erőszakos atrocitások központjai. A harlemi lakosság is ellenezte az épület ilyen célú felhasználását. Adams polgármester korábban már jelezte New York állam törvényhozásában, hogy a migránshullám, ami New Yorkot egyre erősebben sújtja, anyagi és egyéb terheket ró a városra – tudósított még február elején a Fox News.

Egy nonprofit szervezet vette bérbe az épületet, ami a városháza szociális és hajléktalanellátással foglalkozó osztályával együttműködve migráns- és hajléktalanszállót kívánt benne üzemeltetni.

A lakosság felháborodott a módszeren, hogy feléjük nem kommunikáltak semmit, szinte titokban kezdték az épület új funkcióját kiépíteni.

„Nem, nem értek egyet azzal, hogy a menedékkérők menedékévé váljon, tudván, hogy itt vannak emberek, akiknek szükségük van a térre” – nyilatkozta Tiffany Fulton, egy a helyieket segítő nonprofit szervezet ügyvezető igazgatója.

A felháborodott lakosság gyűlést hívott össze az épület jövőjével kapcsolatban, ahol a polgármester is megjelent és válaszolt a kérdésekre. Adams végül meghátrált és ígéretet tett arra, hogy a New York-i hajléktalanokat helyezik el az épületben, és nem lesznek migránsok és menedékkérők az ingatlanban – adta hírül a Magyar Nemzet.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Erdem Sahin)