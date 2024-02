Kutyasétáltató láthatta a tragikus balesetet, rendőrök keresik a szemtanút

Kétéves kisfiút sodort el a Soar folyó a leicestershire-i Aylestone közelében vasárnap. Az apa kisfia után ugrott, hogy megpróbálja megmenteni, de nem találta meg. A férfit elővigyázatosságból kórházba szállították, a rendőrök pedig keresést indítottak a gyermek után.

The father of a two-year-old boy who fell into the River Soar in Leicestershire went into the water to try and save his son, police have said.

— Sky News (@SkyNews) February 19, 2024