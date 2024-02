Geert Wilders keményen nekiment a Mark Rutte vezette holland kormánynak

Keményen nekiment a bevándorlásellenes Geert Wilders a Mark Rutte vezette holland kormánynak. A jobboldali politikus szerint Amszterdam nem látja: az ukrajnai menekültek már nem a háború miatt érkeznek országukba, sokkal inkább a számukra nyújtott kedvező feltételek miatt. Noha a háború miatt hazájukat elhagyó civilek zöme főként az Ukrajnával szomszédos országokat választotta, sokan utaztak tovább Nyugat-Európa irányába, köztük Németországba, Hollandiába, de még az Egyesült Királyságba is.

„Az ukránok tömegesen jönnek Hollandiába. Nem a háború miatt, hanem az ingyenes lakhatás, az ingyenes ellátás és a munkánk miatt. Még egyszer: Európa bolondjai vagyunk” – idézte a The Telegraph brit konzervatív lap a holland jobboldali politikus szavait.

Geert Wilders, a Szabadságpárt (PVV) vezetője (Fotó: MTI/AP/Peter Dejong)

Az ENSZ adatai szerint a közel 18 milliós Hollandia még a háború sújtotta Ukrajnához közelebb fekvő országoknál is jóval több ukrajnai menekültet fogadott be: a január végén közzétett adatok szerint több mint 149 ezren választották a nyugat-európai országot.

Wilders korábban annak is hangot adott, hogy Hollandia Ukrajna-politikájában változtatásokra van szükség. Javaslatai szerint le kellene állítani a Kijevnek nyújtott katonai segélyt is, ugyanis hazájának is szüksége van a fegyverekre az önvédelemhez. Noha a bevándorlásellenes Szabadságpárt (PVV) vezetője győzelmet aratott a tavaly novemberi választásokon – pártja a szavazatok 23,49 százalékát szerezte meg –, egyelőre nem sikerült kormányt alakítania, a koalíciós tárgyalások ugyanis megakadtak. Múlt hétvégén a leköszönő Mark Rutte miniszterelnök garantálta Ukrajna hosszú távú támogatását Hollandia részéről, és közölte, Wilders nem fog olyan koalíciós partnert találni, aki hajlandó lenne mérsékelni a Kijevnek nyújtott támogatást.

Kapcsolódó tartalom

A legtöbb ukrán menekültet Németország fogadta be, a nyugati országban több mint 1,1 milliót regisztráltak, utána Lengyelország következik, közel 957 ezer menekülttel.

Beszédesek az Ukrajnához közelebb eső országok adatai is: Moldova mintegy 116 ezer menekültet fogadott be, Szlovákia közel 116 ezret, Románia pedig több mint 78 ezret. A jelenleg hatályos uniós szabályok értelmében az ukrajnai menekültek 2025 márciusáig bármelyik tagállamba utazhatnak, és munkát is vállalhatnak – olvasható a Magyar Nemzetben.

Kiemelt kép: Geert Wilders (Fotó: MTI/AP/Peter Dejong)