Autóbalesete után felrepült egy kilenc méter magas villanyvezetékre, de ez mentette meg az életét

A 19 éves Kennedy Littledike 2021 májusában szenvedett súlyos autóbalesetet, miután a friss szakítása miatt sírva fakadt a volán mögött. Kennedy két barátjával naplemente nézés után éppen hazafelé tartott, amikor az elérzékenyült lány letért az útról az autóval és egy villanyoszlopnak ütközött, majd felborult.

Mivel egyikőjüknek sem volt bekötve a biztonsági öve, az ütközés következtében mindannyian kirepültek a kocsiból a szélvédőn át. A több nyílt törést is szenvedő Kennedy egy villanyvezetékre katapultált, amelyen az egyik lábával fennakadt.

A horrifying image showed injured Kennedy Littledike, 19, hanging from the cable line 30 feet in the air for an hour after being thrown out of her vehicle during a crash on May 22, 2021. pic.twitter.com/7Onq5qqX9m

— 𝕏 News (@XNews_29) January 7, 2024