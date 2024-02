A Fehér Ház határozottan nem örült a Biden életkorát firtató cikknek, és ezt szóvá is tette

A. G. Sulzberger, a The New York Times kiadója egy beszélgetés során elmondta: a Fehér Ház közölte vele, hogy a kormányzat rendkívül feldúlt a lap egyik cikke miatt, amely megemlíti Joe Biden amerikai elnök magas életkorát. A Breitbart cikke is beszámol, hogy a Fehér Ház összetűzésbe került az amerikai igazságügyi minisztériummal is egy Bidenről szóló, különleges ügyvédi jelentés miatt.

A Joe Biden életkorával kapcsolatos kijelentések és aggodalmak februárban robbantak be a köztudatba – írja a Breitbart –, amikor nyilvánosságra került Robert Hur jelentése. A különleges ügyész szerint

az elnök kognitív hanyatlásban szenved,

és ez már korábban is kihathatott a memóriájára.

A jelentés szerint a vizsgálat bizonyítékot tárt fel arra vonatkozóan, hogy Biden elnök szándékosan titkos dokumentumokat tartott meg és hozott nyilvánosságra alelnökségét követően, amikor még magánember volt. A vizsgálat mégsem állapítja meg minden kétséget kizáróan a politikus bűnösségét.

Biden jelentősen korlátozott memóriája is szerepet játszott abban, hogy nem emelt vádat.

Hur rámutat:

Az ABC News és az Ipsos közelmúltbeli felmérése szerint az amerikaiak túlnyomó többsége úgy érzi, hogy Biden már túl öreg ahhoz, hogy még egy cikluson át szolgáljon – teszi hozzá a Breitbart.

Sajtóforrások megerősítették az ABC Newsnak és a The New York Timesnak, hogy Biden ügyvédei, Ed Siskel és Bob Bauer levelet írtak Merrick Garland igazságügyi miniszternek, és panaszkodtak, hogy a jelentésben szereplő részletek az elnök visszaemlékezéseiről szerintük durván sértik a minisztérium deklarált politikáját és gyakorlatát.

A nyilvánosságra hozott levelezés tényeit a The New York Timesnak nem kevesebb, mint négy személy erősítette meg. Mint az a lap idézett forrásaiból is kiderül, Hur

jelentése tele van olyan példákkal és értékelésekkel, amelyek szerint Biden mentális képességei mellett memóriája is erőteljesen megromlott.

Megdöbbentő – írja a Breitbart – a jelentés több megállapítása, például ez: „Még hozzávetőlegesen, akár néhány éves intervallumot megjelölve sem emlékezett arra, mikor halt meg a fia, Beau Biden.”

Történelmi népszerűtlenség

„Továbbra is teljeskörűen és tisztességesen fogunk beszámolni, nemcsak Donald Trumpról, hanem Joe Biden elnökről is” – mondta Sulzberger. „Ő egy történelmi szinten is népszerűtlen hivatalnok, és a legidősebb ember, aki valaha is betöltötte ezt a tisztséget” – emelte ki a The New York Times kiadója, hozzáfűzve:

az életkorral kapcsolatos kérdésekről és az elnök népszerűtlenségéről is részletesen beszámoltak,

ezért volt rendkívül ideges a Fehér Ház.

Kiemelt kép: Joe Biden amerikai elnök a Fehér Ház déli szárnyánál 2023. november 20-án, 81. születésnapján (Fotó: MTI/EPA/Michael Reynolds)