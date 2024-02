Hihetetlen, mit rejtett hónapokon keresztül egy férfi kesztyűtartója

A nebraskai férfi, Lucas Swarthout autóját takarította, amikor kinyitotta a kesztyűtartót, és megpillantotta a hónapokkal azelőtt vásárolt szelvényt – írja a People.

„Kitakarítottam a kesztyűtartómat” – mondta Swarthout a nebraskai lottótársaságnak adott nyilatkozatában. „A másik autóm alvázszámát kerestem, és ott találtam meg a szelvényt, még érintetlen volt. ”

Man Finds Forgotten Lottery Ticket from Last Year in His Glove Compartment — and Learns He Won a Truck! https://t.co/DjJr5PYA7g

— People (@people) February 16, 2024