Dél-Koreában tömegesen mondanak fel a tiltakozó rezidens orvosok

A dél-koreai gyakornok és rezidens orvosok megkezdték hétfőn felmondásuk kollektív benyújtását a kormány azon döntése elleni tiltakozásul, hogy jövőre megemelik az orvostanhallgatók számát az egyetemeken.

Szöul öt legnagyobb kórházának gyakornok és rezidens orvosai hétfőn nyújtották be felmondásukat, és a tervek szerint kedd reggel 6 órától felhagynak a munkával. Az egyik intézményben már vészhelyzeti készültséget hirdettek és a tervezett műtétek javarészét elhalasztották. A nagyobb vidéki városok, például Puszan orvosai is csatlakoztak a kezdeményezéshez.

A dél-koreai egészségügyminisztérium felszólította az orvosokat, hogy tegyenek eleget kötelezettségeiknek és továbbra is biztosítsák az ellátást.

A kormány jövőre országos szinten 2000 fővel tervezi bővíteni az orvosi egyetemekre felvett hallgatók számát, ami jelentős emelkedés lenne a jelenlegi 3058 képzési helyhez képest. A kormány szerint égető szükség van a bővítésre, mivel kevés orvos dolgozik a vidéki kórházakban, illetve az olyan orvosi területeken, mint a sebészet, gyermekgyógyászat, szülészet és a sürgősségi részleg.

Az egészségügyi dolgozók szerint igenis van elég orvos az országban, és a kvótaemelés csak csökkenteni fogja az orvosi tanulmányok és a későbbi munka minőségét. Az orvosok már korábban is jelezték, hogy lépéseket fognak tenni az üggyel kapcsolatban, amennyiben a kormány nem tesz le a kvótaemelés tervéről. Egyes kezelések és vizsgálatok esetében már most is akadozik az ellátás, a gyakornok és rezidens orvosok tömeges felmondása pedig az egészségügyi rendszer összeomlásának veszélyével fenyeget.

Kapcsolódó tartalom

A dél-koreai védelmi minisztérium hétfőn közölte, hogy a hadsereg a sürgősségi ellátásra szorulók számára férőhelyet biztosít a katonai kórházak, köztük a fővárosi hadikórház sürgősségi osztályán is.

Az országban dolgozó nagyjából 13 ezer gyakornok orvos 21 százaléka Szöulban vállalt munkát, és 40 százalékuk az öt legnagyobb kórház foglalkoztatásában áll, így felmondásuk hatalmas kockázatot jelent.

Han Dokszu dél-koreai miniszterelnök figyelmeztette az orvosokat az azonnali ellátásra szoruló betegeket érintő veszélyekre, illetve a hiány okozta következményekre, és biztosította az embereket, hogy a kormány szükség esetén kiterjeszti az egészségügyi távszolgáltatásokat.

A helyi rendőrség hétfőn figyelmeztetést adott ki arról, hogy a kollektív felmondásban résztvevők az emberéletek veszélyeztetésével törvénysértést követnek el, így letartóztatással és egyéb hatósági eljárással néznek szembe.