Családon belüli erőszakhoz kihívott rendőrök haltak meg egy lövöldözésben

A helyi jelentések szerint két rendőr és a mentőegységek beavatkozó tagja, egy tűzoltó vesztette életét, akit azután riasztottak, hogy egy férfi elbarikádozta magát egy lakóházban családjával, köztük hét gyerekkel. Legkevesebb egy további rendőr megsebesült.

Az incidens során a fegyveres férfi is életét veszítette, az épületben tartózkodók épségben kijutottak.

A hatóságok közlése szerint a fegyveres férfival mintegy négy órán keresztül egyezkedtek, mielőtt a rendőrségi akcióegység behatolt a családi házba.

Heartbreaking press conference in Burnsville. Had to turn it off when Gov Walz came on. Can’t take listening to him talk about how important LE is when he’s done nothing but berate and vilify our MN cops for nearly 4 years now. Please pray for Burnsville PD and FD! 🖤💙❤️🖤🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/MXZxbM0tq6

