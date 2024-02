Általános ellenőrzést rendeltek el a részben leomlott székelyudvarhelyi diákotthon kapcsán a Tamási Áron Gimnáziumban

Általános ellenőrzést rendelt el a román oktatási minisztérium ellenőrző szerve a részben leomlott székelyudvarhelyi diákotthon kapcsán a Tamási Áron Gimnáziumban, a vizsgálatot március második felében folytatják le – közölte hétfőn a Hargita megyei prefektúra.

A román kormányintézmény közleményében a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumnál december 18-án történt, két tizenéves halálát okozó tragédia körülményeit vizsgáló bizottság pénteki üléséről számolt be.

A Hargita megyei tanfelügyelőség tájékoztatása alapján

a prefektúra közölte: elkészült az oktatási minisztérium ellenőrző szervének jelentése, amelyben félévi beszámoló elkészítését kérik a tanintézetben végzett valamennyi tevékenységről, illetve általános ellenőrzést rendeltek el.

Azt is írták, hogy a tanfelügyelőség fegyelmi bizottsága elvégezte a saját hatáskörébe tartozó eljárások betartásának ellenőrzését, a vezető tanács jövő héten elemzi a jelentést.

A Hargita Megyei Építési Felügyelőség közlése szerint a diákotthon körüli területről elhordták a törmeléket, és a belső tér biztonságossá tétele is megtörtént. A külső megerősítési munkálatok folyamatban vannak: eddig elkészültek az épületszerkezet alátámasztó állványai, és a diákotthon és a bejárati út közötti lejtőt is megerősítették. A külső munkálatok jövő héten fejeződnek be – írták.

„A bentlakás felújításához új építési engedélyre lesz szükség, műszaki szakvélemény és műszaki helyreállítási terv alapján”

– írja a közlemény, amely szerint továbbra is felügyelik az épület biztonságossá tételének folyamatát.

A prefektúra szerint a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatalban is lezárult az építési engedély kiadására vonatkozó ellenőrzés: fejenként 10 ezer lej (780 ezer forint) bírságot róttak Gálfi Árpád polgármesterre, a polgármesteri hivatal főjegyzőjére és főépítészére.

Gálfi Árpád pár napja közösségi oldalán azt írta: az építési felügyelet azt kifogásolta, hogy az udvar területrendezésére vonatkozó építési engedélynek nem volt az illetékes hatóság által készített és ellenőrzött műszaki terve.

A diákotthon udvarán ugyanis van egy szolgalmi út, de magánterületen áll, és alkalmi forgalomra szánták, nem pedig közhasználatra tervezett közút, ezért nem vonatkoznak rá ugyanolyan előírások – érvelt a polgármester. Azt írta: kifizetik a bírságot, de elutasítják a vádakat, ezért bíróságon támadják meg a jegyzőkönyvet. Az elöljáró azt is írta, hogy „egyesek” a romániai választási időszak miatt „mondvacsinált, formai indokokkal más érdekek szerint próbálják alakítani a vizsgálatokat”.

A Székelyhon beszámolója szerint

a bírságról a székelyudvarhelyi képviselőtestület pénteki ülésén is szó esett. Ezen Gálfi Árpád arról is tájékoztatta az önkormányzati képviselőket, hogy törvényességi okok miatt egyelőre nem utalták át a római katolikus egyháznak azt az 1,2 millió lejt (93,6 millió forint), amit a Hargita megyei önkormányzatok ajánlottak fel a diákotthon tatarozására.

A román kormánytól a Hargita megyei településeknek visszaosztott pénzt a székelyföldi megyének a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) színeiben megválasztott polgármesterei ajánlották fel a római katolikus egyház tulajdonában lévő épület helyreállítására, ezt a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatalnak kellett volna átutalnia. Venczel Attila főjegyző szerint erre még nem találták meg a jogi megoldást.

Bíró Barna Botond, az RMDSZ udvarhelyszéki szervezetének elnöke a hírportálnak elmondta: bízik benne, „lesz politikai akarat a megoldás megtalálására”, hiszen az iskolának és a diákoknak szüksége van a pénzre.

A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium kétszintes diákotthonának megközelítőleg egyharmada dőlt össze december 18-án, miután az épület külső fala, amely mellett két méter mély vízelvezető árkot ástak, leomlott. A romok négy diákot temettek maguk alá: egy földszinten lakó 17 éves fiú a helyszínen életét vesztette, és az emeleti szoba romjai alól kimentett három lány egyike is súlyosan megsérült, ő a Maros megyei Sürgősségi Klinikai Kórházban elhunyt pár héttel a tragédia után.

Az ügyészség gondatlanságból elkövetett emberölés, illetve testi sértés gyanújával folytat büntetőeljárást annak a cégnek az ügyvezetője ellen, amely csatornázási munkát végzett a diákotthonnál, és ennek keretében több mint két méter mély árkot ásatott az épület fala mellett.

Kiemelt kép: A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium tavaly december 18-án részben leomlott diákotthonának épülete 2024. január 5-én. (Fotó: MTI/Veres Nándor)