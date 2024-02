„Hollandiának tényleg elege van" – Geert Wilders nem hagyta szó nélkül a migránsbandák erőszakos hágai zavargását

Súlyos zavargások törtek ki szombat este Hágában, eritreai migránsok között. A randalírozók nagy kövekkel, kerékpárokkal, faágakkal és közlekedési táblákkal dobálták meg a rendőröket, akikre tűzijátékokkal is rátámadtak, felgyújtottak több rendőrautót és megrongáltak egy épületet is. A hatóságok könnygázt vetettek be az erőszakos bandák megfékezésére, a polgármester pedig a zavargások helyszínén rendkívüli állapotot hirdetett ki.

Hatalmas lángokkal égett több rendőrautó is szombaton este Hágában. A járműveket eritreai migránsok gyújtották fel. A zavargások egy konferenciaközpontnál kezdődtek, ahol összecsapott egymással két eritreai csoport. Egy újságíró, Owen O'Biren az X közösségi oldalra több videót is feltöltött, amelyeken látható, hogyan próbálja meg a rendőrség megfékezni a botokkal verekedő, köveket dobáló migránsokat. Majd látszik az is, ahogy a migránsok a rendőrök ellen fordulnak és nagyméretű kövekkel, teljes erőből dobálják az autóikat. Helyi beszámolók szerint a migránsok a hatóság ellen pirotechnikai eszközöket, tűzijátékokat is bevetettek, de faágakat és közlekedési táblákat is dobáltak a rendőrök felé. Több rendőrautót és más járműveket is felgyújtottak, amelyek teljesen leégtek. Az épület – ahol a verekedés kitört – súlyosan megrongálódott. Az összecsapás hevességét mutatják a betört ablakok és az előtte sorban, lángokban álló autók is. A helyszínre vezényelt rohamrendőrök könnygázt vetettek be a randalírozók ellen. A helyszínre rohamrendőrséget vezényeltek, amely könnygázt vetett be az elkövetők ellen. A polgármester a zavargások miatt rendkívüli állapotot hirdetett ki, amellyel szélesebb jogköröket biztosított a rendőrségnek. Geert Wilders a tavalyi hollandiai választások győztese az X közösségi oldalon osztotta meg felháborodását. „Miért engedik be ide a fél világot, hogy tönkretegyék az országunkat?" – tette fel a kérdést. „Hollandiának tényleg elege van" – jelentette ki és hozzátette: Ő akar lenni az a miniszterelnök, aki végre rendet tesz. Nederland is het echt spuugzat. Waarom wordt de halve wereld hier binnengelaten om ons land af te breken, onderlinge vetes uit te vechten, agenten met stenen te bekogelen en hun auto's in de fik te steken? Ik wil de premier worden die eindelijk eens snoeihard orde op zaken stelt. pic.twitter.com/mdy1LiA2ox — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 17, 2024 Nem ez az első eset, hogy az eritreai kormány támogatói és a vele szemben állók Európában csapnak össze egymással. Tavaly nyáron a Frankfurt melletti Giessenben egy nekik rendezett kulturális eseményen tört ki verekedés. A migránsok az autósokra és a járókelőkre is rátámadtak. A rendőröket kövekkel, üvegekkel dobálták. Több tucat rendőr megsérült, kétszáz migránst őrizetbe vettek. Néhány héttel később Stockholmban egy hasonló rendezvény ugyancsak az eritreaiak tömegverekedésével zárult, akkor ötvenen sérültek meg.