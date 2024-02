Megtörtént a tragédia, amire a mit sem sejtő rendőr a legrosszabb rémálmában sem gondolt

Két ember halálát okozó közúti baleset történt Skóciában, egy furgon és két személyautó rohant egymásba az ország déli részén fekvő Annan közelében.

Az egyik személyautóban ülő 35 éves nő és a furgon sofőrje a helyszínen életét vesztette.

A police officer on his way to the scene of a crash in which two people were killed was told that his wife was one of the victimshttps://t.co/plrsxrDA38

— Metro (@MetroUK) February 16, 2024