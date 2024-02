Izrael folytatja offenzíváját a Gázai övezetben, a rafahi palesztinok sorsa bizonytalan

A Hamasz újabb állásait semmisítették meg az izraeli egységek a Gázai-övezetben – közölte pénteken az izraeli hadsereg szóvivője. Tovább kutatnak a terroristák után a Nasszer kórházban is, ahová előző nap hatoltak be a különleges egységek. Közben egyre nagyobb nemzetközi nyomás nehezedik a zsidó államra a készülő rafahi offenzíva miatt. A városban összezsúfolódott palesztin civileknek ugyanis nincs hová menekülniük.

Káosz uralkodik a dél-gázai Hán Júnisz legnagyobb, még működő kórházában. Az épület egy részében nincs áram, az ortopédiai osztály romokban hever, a betegek a folyosókon összezsúfolt hordágyakon várják, hogy ellássák őket.

Az izareli különleges egységek csütörtökön hatoltak be az egészségügyi intézménybe, arra hivatkozva, hogy a Hamasz fegyveresei a civilek közé vegyülve befészkelték magukat az épületbe, és korábban az Izraelből elhurcolt túszok egy részét is itt tarthatták fogva. A művelet pénteken is folytatódott, a hadsereg szóvivője közölte, hogy már több, mint húsz terroristát vettek őrizetbe, akiknek a a gyanú szerint közük volt az október 7-i merényletekhez.

Az izraeli légierő péntek hajnalban újabb csapásokat mért Rafahra is. Palesztin források szerint a támadásokban legalább 10 ember meghalt. Az egyiptomi határ közvetlen közelében fekvő gázai városban és környékén már több, mint másfél millió palesztin zsúfolódott össze. Sokan az övezet északi részéről menekültek ide. Az emberek egyre elkeseredettebbek, Izrael ugyanis nemrég bejelentette, hogy átfogó katonai műveletre készül Rafahban.

Nincs hová mennünk, észak felé nem engednek bennünket, a szomszédos Hán Júnisz megtelt, déli irányban pedig az egyiptomi határ le van zárva. Senki sem tudja, mi vár ránk, panaszolta egy menekült férfi.

Ezt a felvételt egy egyiptomi emberi jogi szervezet munkatárai készítették a határ túloldalán, a síani félszigeten. A Reuters hírügynökség több forrásból is úgy értesült, hogy Egyiptom egy zárt menekülttábort épít a gázai határ közvetlen közelében, ahol szükség esetén elhelyzheti a palesztin menekülteket. Ezt az egyiptomi kormányzat nem erősítette meg.

Joav Gallant izareli védelmi miniszter pénteken kijelentette:

„Izraelnek nem áll szándékában Egyiptomba kitelepíteni a rafahi civileket”.

A dél-gázai helyzet miatt a zsidó államra egyre nagyobb nemzetközi nyomás nehezedik. Sajtóinformációk szerint a pénteken kezdődő müncheni biztonságpolitikai konferencia több résztvevője kétoldalú találkozókon próbálja győzködni az izraeli vezetőket, hogy ne indítsák el a rafahi offenzívát, míg nem tudják szavatolni a palesztin civilek biztonságát.

Bátor katonáink nagyon nehéz körülmények között harcolnak Gázában, de Izrael így is lehetővé teszi, hogy a palesztinokhoz eljusson a humanitárius segély. Senkit nem akarunk deportálni a Gázai övezetből. A Hamasz az, aki terrorista műveletekre használja az iskolákat, kórházakat, mecseteket. Mi biztonságos zónákba irányítjuk a civileket, azt a Hamasz próbálja akadályozni, mondta az újságíróknak az izraeli külügyminiszter Münchenben.

A rafahi helyzetről is beszélt egymással telefonon Benjamin Netanjahu izralei kormányfő és Joe Biden amerikai elnök. A 40 percig tartó egyeztetés után, péntek reggel Netanjahu közleményben hangsúlyozta, hogy

„Izrael továbbra is ellenzi az önálló palesztin állam létrehozását, és nem fogad el nemzetközi utasításokat a konfliktus rendezésről”.

