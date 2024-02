Az izraeli kormányfő ellenzi a palesztin állam elismerését

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök közleményben jelentette ki péntek reggel, hogy „Izrael továbbra is ellenzi egy palesztin állam egyoldalú elismerését”.

Az izraeli miniszterelnök Joe Biden amerikai elnökkel folytatott telefon beszélgetése után közölte, szerinte Izraelt nem kényszeríthetik rá, hogy elfogadja egy palesztin állam megszületését.

„Izrael határozottan elutasítja a nemzetközi utasításokat a palesztin rendezésről. Egy ilyen megállapodás csak a felek közötti közvetlen, előfeltételek nélküli tárgyalásokkal születhet meg” – jelentette ki Netanjahu.

„Izrael továbbra is ellenzi a palesztin állam egyoldalú elismerését. Az október 7-i mészárlás után az ilyen elismerés hatalmas jutalmat jelentene a példátlan terrorizmus számára, és megakadályozná a jövőbeni békés rendezést”

– állította az izraeli kormányfő.

A miniszterelnöki hivatal tájékoztatása szerint Netanjahu és Biden negyven percet beszélt telefonon csütörtök éjjel. A Fehér Ház tájékoztatása szerint Biden azt mondta Netanjahunak, hogy „elkötelezett és fáradhatatlanul dolgozik az elraboltak mihamarabbi kiszabadulásán”

Kapcsolódó tartalom

A két politikus megvitatta a gázai helyzetet, s Biden hangsúlyozta, hogy „sürgősen biztosítani kell a humanitárius segély eljutását a palesztin polgárokhoz, akiknek égetően szükségük van rá”.

Biden ismét óva intette Netanjahut az izraeli hadsereg rafahi hadműveletének megindításától mindaddig, amíg nem születik olyan gyakorlati és megvalósítható terv, amely biztosítja a városban tartózkodó palesztin civilek biztonságát.

A két vezető legutóbb vasárnap beszélt telefonon, szintén negyven percig. Eszmecseréjük előtt az izraeli miniszterelnökök találkozott William Burnsszel, a CIA Izraelben tartózkodó főnökével.

Az izraeli katonai hírszerzés ezen a héten jelentést terjesztett az izraeli vezetők elé, amelyben arra figyelmeztetett, hogy ha a hadseregnek sikerül is felszámolnia a Hamászt mint szervezett katonai erőt Gázában, akkor is fennmarad mint „terrorcsoport és gerillacsoport”, és továbbra is élvezi a gázai lakosság támogatását.

A dokumentum arra is figyelmeztetett, hogy mivel jelenleg Izraelben nem történik gyakorlati erőfeszítés a Gázai övezet háború utáni jövőjét felvázoló terv kidolgozására, „Gáza mély válságban lévő térséggé válik”.