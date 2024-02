Az amerikai haditengerészet visszavonta a zsebre dugott kezek tilalmát

Az amerikai haditengerészet közölte, hogy kötelékében a héten feloldotta a zsebre tett kezekre vonatkozó tilalmát.

Az állomány tagjai ezután „jogosultak arra, hogy a kezüket a zsebükben tartsák, ha ez nem veszélyezteti a biztonságot, és megfelel a tiszteletadás és az udvariasság feltételeinek” – áll a közleményben.

A változtatás nagyrészt a tengerészek kérésére történt, akik értelmetlennek és bosszantónak tartották az interneten általános gúnyolódás tárgyává vált szabályt. A tilalom azért volt érvényben, mert a haditengerészet úgy vélte, hogy ez a szokás rontja katonáinak megjelenését.

A szerdai bejelentés több más figyelemre méltó változást is tartalmazott, amelyek közül néhány a nők növekvő jelenlétére reflektál a haditengerészetnél. A női katonák mostantól „lehetőség szerint” kifejezetten női testre tervezett pólókat is viselhetnek egyenruhájukhoz az eddig kötelező férfi-, illetve uniszex szabásúak helyett. Megengedett továbbá számukra a szempillahosszabbítás és a műszempilla használata is – feltéve, ha a szempillák természetes hatásúak, valamint nem hosszabbak 14 milliméternél.

A kiemelt kép illusztráció.