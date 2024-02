Hogyan tudna a NATO még több segítséget nyújtani Ukrajnának anélkül, hogy eszkalálná a háborús helyzetet? – ez a központi kérdés a szövetség védelmi minisztereinek csütörtöki ülésén Brüsszelben. Az M1 Híradóban Baraczka Eszter számolt be a közmédia uniós központjából.

„A NATO-tagországok most is nagyon sokat segítenek Ukrajnának, a NATO azonban. mint szövetség, nagyon visszafogott volt eddig, hogy elkerülje a látszatát is annak, hogy valamilyen módon részt venne a háborrúban, mert tudjuk, hogy ennek súlyos következményei lennének. A helyzet változhat most, legalábbis több forrás szerint elindult egy olyan gondolkodás, hogy azoknak a feladatoknak egy részét, amelyet eddig a tagországok végeztek el, átvenné a NATO, bevinnék a NATO ernyője alá”– mondta a közmédia brüsszeli tudósítója.

„Mindössze ennyit tudni egyelőre az elképzelésekről, és azt, hogy ez várhatóan a NATO washingtoni csúcstalálkozóján kerül majd napirendre júliusban”, tette hozzá Baraczka Eszter.

Ukrajnáról tárgyalnak a NATO védelmi miniszterei Brüsszelben

