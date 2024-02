Részben magyar befektetői csoport veszi át a finn MotoGP-versenypálya üzemeltetését

A TRP Hungary vezetésével vásárolta meg egy nemzetközi befektetői csoport a finnországi KymiRing autó- és motorsport-központot, a hozzá tartozó ingatlannal és ingóságokkal. Az új tulajdonosok elkötelezettek amellett, hogy széles körű szakmai tapasztalataikra támaszkodva nemzetközi hírű létesítményt fejlesszenek. A gyorsaságimotoros világbajnoki sorozat jogtulajdonosa, a Dorna 2020 óta többször is MotoGP-futamot rendezett volna a pályán, ám a koronavírus-járvány, majd az orosz–ukrán háború kitörése miatt végül törölték az eseményt.

A TRP Hungary csütörtöki közleménye szerint a kifejezetten motorsportok és autóipari fejlesztések céljára épített pálya építése a 2010-es évek közepén kezdődött azzal a céllal, hogy a gyorsaságimotoros-világbajnokság (MotoGP) finnországi fordulójának adjon otthont.

A koronavírus-járvány miatt a MotoGP jogtulajdonosa, a spanyol Dorna 2020-ban előbb elhalasztotta a Helsinkitől 110 kilométerre fekvő létesítménybe tervezett futamokat, majd az ukrajnai háborúra hivatkozva a 2022-re tervezett versenyt is törölték.

A létesítmény része egy 4,5 kilométeres versenypálya, korszerű boxépület, valamint egy 2,3 kilométeres rövidebb nyomvonalú pálya is, miközben további fejlesztések – köztük motokrossz-, ralikrossz- és salakmotor-pálya – is a tervek között szerepelnek.

KymiRing siirtyy ulkomaiseen omistukseen https://t.co/nLVRfglUhW — MTV Urheilu (@MTVUrheilu) February 15, 2024

A közlemény szerint

„különböző nehézségek miatt a beruházás mögött álló vállalat 2023 áprilisában csődvédelem alá került, de a hitelezők nyitottak voltak arra, hogy új befektetők folytassák a projektet, és ennek eredményeként a KymiRing a közeljövőben megkezdi a működését”.

A TRP Hungary azt írta, célja, hogy a pénzügyi befektetés után sikeresen üzemeltethesse a régió elsőszámú motorsport-létesítményét, s ennek érdekében átfogó fejlesztési tervet dolgozott ki, ami többlépcsős stratégia megvalósítása révén biztosítja a terület folyamatos fejlesztését a következő évek során.

Mindemellett a helyiek szakértelmét és tudását is be szeretnék vonni a fejlesztésekbe, így a helyi közösségekkel való együttműködések is a tervek között szerepelnek. A TRP Hungary jelezte, „a befektetés kizárólag magánbefektetők közreműködésével valósul meg, állami szerepvállalást nem tartalmaz”.

„Páratlan lehetőséghez jutottunk, hogy részt vegyünk és hozzájáruljunk a KymiRing fejlesztéséhez Finnországban, ahol a motorsportoknak hihetetlen kultúrája és hagyományai vannak. A ralitól a pályaversenyzésig, két- és négykeréken egyaránt, Finnország az a hely, ahol a versenyzés rajongói otthon érezhetik magukat”

– idézte a közlemény Őry Tamást, a TRP Hungary ügyvezető igazgatóját.

„A víziónk, hogy létrehozzuk Észak-Európa és a Baltikum vezető sport- és szórakoztatóipari központját. A helyi közösségek régóta várják, hogy élvezhessék a KymiRing által nyújtott élményeket, ezért különösen izgatottak vagyunk, hogy a csapatunkkal kihozzuk a pályából a benne rejlő hatalmas lehetőségeket. Minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni, hogy a lehető legmagasabb színvonalon kiszolgáljunk mindenkit, aki a következő években a pályára látogat” – nyilatkozta Őry Kornél, a TRP Hungary és a tulajdonostársak által közösen létrehozott Finland Motorsport Circuit Holding Oy ügyvezető igazgatója.

A kiemelt kép illusztráció. A képen: Dani Pedrosa, a Repsol Honda spanyol versenyzője a gyorsasági motoros világbajnokság (MotoGP) Cseh Nagydíján, Brnóban, 2017. augusztus 6-án. (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)