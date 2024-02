Óriási, összehangolt tüntetésre készülnek az európai gazdák a brüsszeli agrárpolitika ellen

Közös, összehangolt tüntetést szerveznek a közép- és a kelet-európai gazdák a brüsszeli agrárpolitika ellen. Ezt a lengyel agrárkamara szóvivője jelentette be. A jövő heti demonstrációhoz a lengyelek mellett a cseh, a szlovák, a magyar, a litván és a lett gazdák is csatlakozhatnak. Azt követelik Brüsszeltől, hogy lépjen fel az ukrán gabonaimport ellen, és vizsgálja felül a gazdák megélhetését veszélyeztető brüsszeli előírásokat. Közben Nyugat-Európában is folytatódnak a gazdatüntetések.

Kamionok hosszú sora vesztegelt a lengyel-ukrán határnál szerdán. A Szolidaritás nevű agrárkamara tagjai lassan egy hete tartják blokád alatt a legforgalmasabb átkelőt. Napról-napra egyre többen csatlakoznak hozzájuk. A tervek szerint jövő keddtől már nemcsak Dorohuszkban, hanem az összes határátkelőnél ott lesznek. De a vasúti és a tengeri csomópontokhoz vezető utakat is eltorlaszolnák. Azt mondják, nem tágítanak addig, amíg az Európai Bizottság nem lép. Kapcsolódó tartalom Európa-szerte folytatódnak a gazdatüntetések, egyre nő a feszültség A mezőgazdaságból élők elsősorban a piacot elárasztó ukrán termékek ellen tiltakoznak. „Valahogy az értésükre kell adnunk végre, hogy a műtrágya egyre drágább, a gabona pedig egyre olcsóbb lesz. Mindannyian családosok vagyunk, gyermekeink vannak, akiket el kell tartanunk. Tönkre teszik a megélhetésünket” – mondta egy fiatal gazda. A lengyel gazdák azt követelik a Bizottságtól, vizsgálja felül nemrég meghozott döntését, amellyel 2025-ig meghosszabbította az Ukrajnából az unióba irányuló gabonaimport vámmentességét. A dömpingáron kínált ukrán gabona ugyanis elárasztotta az uniót, amivel az európai gazdák nem tudnak versenyezni. A lengyelek nincsenek egyedül; a tervek szerint jövő csütörtöktől cseh, szlovák, magyar, litván és lett gazdák is csatlakozhatnak az egy hónaposra tervezett összeurópai figyelmeztető akcióhoz. Kapcsolódó tartalom Olasz agrárminiszter: A mezőgazdaság európai játszmája zajlik A miniszter emlékeztetett, hogy egész Európában egymást követik a gazdatüntetések. A kelet-és közép-európai gazdák számára ugyanis csak olaj volt a tűzre, hogy a kijevi kormány a márciustól kezdődő, csatlakozási tárgyalások során azt szeretné elérni: az ukrán gazdák kapjanak mentességet az uniós környezetvédelmi és élelmiszer-biztonsági előírások jelentős része alól. Név nélkül nyilatkozó, ukrán kormányzati források szerint Kijev cserébe az agrár-támogatások egy részéről is hajlandó lenne lemondani. Közben szerte Nyugat-Európában folytatódnak a gazdatüntetések. Dél-Spanyolországban és Katalóniában kilencedik napja tartják blokád alatt a forgalmasabb utakat az ország négy, legnagyobb agrár szakszervezetének tagjai. Demonstrációikkal a kisbirtokok ellehetetlenülésére akarják felhívni a figyelmet. Azt mondják: már a mostani előírások mellett is egyre nehezebb kigazdálkodniuk a termelési költségeket, miközben egyre több időt kell fordítaniuk felesleges adminisztrációra. A spanyol gazdák azt mondják: ha életbe lépnek az új uniós környezetvédelmi szabályok, az végképp ellehetetleníti az teljes agrár ágazatot. Kapcsolódó tartalom Hirtelen mindenki a gazdálkodók mellé állt Brüsszelben Lehetséges, hogy az Európa-szerte zajló gazdatüntetések nem csupán kommunikációs fordulatot eredményeznek Brüsszelben, de a mezőgazdaságot ellehetetlenítő klímapolitikán is változtatni fognak. Kiemelt kép: MTI/EPA/PAP/Przemyslaw Piatkowski