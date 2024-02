Katolikus püspökök tárgyaltak drogkartellek vezetőivel az erőszakmentességről Mexikóban

Drogkartellek vezetőivel találkozott négy római katolikus püspök Mexikóban, hogy az erőszak visszaszorításáról, egy erre vonatkozó megállapodásról tárgyaljanak – jelentette be egyikük csütörtökön. Andrés Manuel López Obrador mexikói elnök kijelentette: támogatja a kezdeményezést.

A szokatlan összetételű tárgyalás nyilatkozó résztvevője, José de Jesús González Hernández, a chilpancingo-chilapai egyházmegye püspöke szerint a Csendes-óceán mellett fekvő Guerrero államban néhány hete lezajlott megbeszélések kudarcba fulladtak, mert a kartellek és más bűnszervezetek nem tudtak megállapodni a „tűzszünet” feltételeiben, és az egyes terület irányításáért zajló, az elmúlt hónapokban több tucat halálos áldozattal járó, valamint a közlekedés megbénulásához vezető bandaháború folytatása mellett döntöttek.

Andrés Manuel López Obrador mexikói elnök csütörtökön kijelentette: egyetért az egyházi vezetők kezdeményezésével, de tudomása van arról is, hogy a mexikói egyházi vezetők nem most először folytattak „béketárgyalásokat” a bűnbandákkal. A Michoacán és Guerrero államokban, valamint Mexikó más területein is létrejött találkozókon az országban működő egyházak mindegyike képviseltette magát. „Papok és lelkészek segítettek az ország pacifikálásában. Szerintem ez nagyon jól van így” – mondta.

Megjegyezte: ennek ellenére nem hagyna jóvá semmiféle olyan megállapodást, amely büntetlenséggel és egyéb kiváltságokkal vagy a lopás engedélyezésével járna együtt.

López Obrador „ölelések, nem pedig lövedékek” mottóval folytatott politikája eredményeképpen a mexikói kormány ugyan elkerülte a közvetlen konfrontációt a kartellekkel, ám lehetővé tette, hogy a bűnözők átvegyék az irányítást számos településen. Ezeken a helyeken a legtöbb termék ára jelenleg magasabb, mint másutt, mivel a bűnszervezetek által kivetett „adót” is tartalmazzák.

A kiemelt kép illusztráció.