Szomszédja tartotta az ablakpárkányról lógó férfi lábát, videón a mentés

Az ablakpárkányról lógó férfit mentettek meg a tűzoltók Londonban, miután egy kigyulladt elektromos kerékpár elzárta a menekülő utat.

🚨This is why you must keep your escape routes clear

Last week, firefighters rescued two men from windows of a third-floor flat in #Whitechapel after a charging converted e-bike burst into flames in the hallway, blocking their exit. 🧵1/5

Watch 👇 pic.twitter.com/8a1aV4EXt1

