Nekitolatott az autónak, lelőtték a bocsánatot kérő sofőrt

Kisebb koccanást okozott egy férfi Kaliforniában, egy Walmart parkolójában, de a sértett fél fegyvert rántott és lelőtte.

Grandpa shot dead trying to apologize after ‘minor fender bender’ in Walmart parking lot https://t.co/QPshudMjff pic.twitter.com/Qg7oHNYi42

— New York Post (@nypost) February 14, 2024