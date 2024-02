Lövöldözés tört ki a Kansas Cityben rendezett Super Bowl-ünnepen, többen megsérültek

Az áldozatok állapotáról egyelőre nincsenek értesülések, két fegyveres férfit a rendőrség őrizetbe vett.

„Lövéseket adtak le a Union Stationtől nyugatra egy parkolónál és többeket eltaláltak” – írta Kansas City rendőrsége az X-en. „Két fegyveres férfit őrizetbe vettünk” – tették hozzák.

SHOOTING: just after the #ChiefsParade rally a shooting at Union Station. 4 people were taken away by ambulance. #ItsTheGuns pic.twitter.com/v7C9xIPHGi

— SillyClaw 🦀 (@_sillyclaw) February 14, 2024