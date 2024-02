A szerb elnök ismét népi mozgalom megalakítását jelentette be

Ismét „népi mozgalom” megalapítását jelentette be szerdán Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök az Instagramon a szerb államiság napja alkalmából.

„Eljött az idő, hogy megalapítsuk a népért és államért mozgalmat” – közölte az elnök.

Kapcsolódó tartalom

Vucic szerint az új mozgalom elég erős lesz ahhoz, hogy felgyorsítsa Szerbia gazdasági növekedését, valamint megvédje az ország nemzeti és állami érdekeit.

Egy népi mozgalom megalakításáról Aleksandar Vucic már majdnem egy éve is beszélt. Tavaly márciusban jelentette be, hogy megalapítja a Népi Mozgalom Szerbiáért nevű szervezetet, amely pártok felett álló politikai mozgalomként jön létre, és amelyhez reményei szerint csatlakozik a korábban általa vezetett Szerb Haladó Párt is. A mozgalmat eredetileg 2023. június 28-án alapították volna meg, ám a májusi iskolai mészárlás, majd a tömegtüntetések, végül a decemberi előrehozott parlamenti választás miatt az alapítás folyamatosan csúszott, és a tavalyi év második felében már Aleksandar Vucic sem emlegette.

Az államiság napja alkalmából azonban újra előkerült az ötlet, miután az eredeti elképzelés szerint a mozgalom politikán túlmutató kezdeményezés lenne, amelynek célja a különböző pártok szimpatizánsainak, valamint a párton kívülieknek az egyesítése lenne. Azokat az embereket tömörítené, akik Szerbiát stabil, szabad, kihívásoknak ellenálló, a nemzeti érdekeket szem előtt tartó, és biztos jövőt garantáló országnak látják.

Kapcsolódó tartalom

Szerbiában február 15. az államiság napja. 1804-ben ezen a napon, a Julianus-naptár szerinti gyertyaszentelő napján kezdődött meg a törökök elleni első szerb felkelés, 1835-ben pedig ugyanezen a napon fogadták el az első demokratikus szerb alkotmányt, amellyel kezdetét vette a modern szerb állam kialakítása.