Pontosabb, mint a Kinzsal: új orosz hiperszonikus rakétát vetettek be Ukrajnában

Az orosz haderő először vetette be a ZM22 Cirkon (NATO-kód: SS-N-33) hiperszonikus rakétát – derül ki az ukrajnai háborúban használt fegyvereket és azok pusztítását elemző kutatóintézet vezetőjének Telegram-bejegyzéséből. Olekszandr Ruvin, az intézet vezetője azt írta:

A Kreml egyelőre nem kommentálta a bejelentést.

#Russian frigate Admiral Gorshkov test fires 3M22 Tsirkon anti-ship #hypersonic cruise #missile (#NATO name SS-N-33) in White Sea. Claimed to have range of 1,000km & speed of up to Mach 9 pic.twitter.com/X10tLgRDvc

