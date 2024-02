Izrael válasza aránytalan a palesztin területeken az olasz külügyminiszter szerint

Izrael reakciója a palesztinok lakta Gázai övezetben aránytalan, és túl sok az olyan áldozat, akinek semmi köze a Hamász palesztin terrorista szervezethez, utóbbi viszont nem katonai akciót hajtott végre, hanem a zsidókat vadászta tavaly októberben, elindítva a mostani fegyveres konfliktust – hangoztatta Antonio Tajani olasz külügyminiszter egy rádiós interjúban kedden.

Az olasz diplomácia vezetője úgy vélte, tévednek azok, akik népirtásról beszélnek a palesztin területen.

Ugyanakkor hangsúlyozta, Izraelnek el kell kerülnie a palesztin civil lakosság elleni megtorlást. Aránytalannak nevezte az izraeli ellenválaszt.

„Izrael hibásan jár el, mivel túl sok civil áldozatot okoz, akiknek semmi köze a Hamászhoz. Célként a túszok kiszabadítását kell kitűzni és az erőszakos izraeli támadások leállítását” – mondta.

Antonio Tajani a Rai Radio Uno közszolgálati csatornának nyilatkozva hangsúlyozta, hogy egy szóval sem ért egyet abból, amit Francesca Albanese, az ENSZ palesztin területekre szakosodott emberjogi különmegbízottja állított. Albanese a Hamász október 7-i támadásáról azt mondta, hogy a palesztin szélsőséges szervezet fegyveresei nem a zsidóságuk miatt ölték meg az áldozatokat, hanem válaszként az izraeli elnyomásra.

Az izraeli belügyminisztérium és a külügyminisztérium hétfőn közös közleményben jelentette be, hogy Francesca Albanesét nem engedik be Izraelbe, ahogy a megszállt területekre sem.

Antonio Tajani hangoztatta: a Hamász bűnszervezet, amely hidegvérrel végzett ki izraeli civileket. Az olasz külügyminiszter szerint konfliktusok esetében „nagyon óvatosnak kell lenni, és ha a békét akarjuk elérni, mindig az igazságot kell keresni (…). A Hamász akciója nem katonai támadás volt, nem az izraeli hadsereg egyik kaszárnyáját támadták meg, hanem a zsidók vadászata zajlott, felfoghatatlan, embertelen agresszió, melynek során a holttesteket is meggyalázták, ilyesmit még háborúkban is alig látni.” Tajani úgy vélte, teljesen érthető Izrael döntése, hogy nem engedi be az ENSZ különmegbízottját.