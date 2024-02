Földcsuszamlás okozott bányaomlást egy törökországi aranybányában, sok bányász a föld alatt rekedt

Bekir Aksun a Habertürk televízió állomásnak nyilatkozva elmondta, úgy tudja, hogy legfeljebb 10-12 ember rekedt a bányában.

A török sajtó Ali Yerlikaya belügyminisztert idézve arról számolt be, hogy a bánya 667-en dolgozójából kilenc bányász sorsa nem ismert, hozzátéve, hogy egy 400 fős mentőcsapat indult a keresésükre.

Az Afad, a török katasztrófavédelmi hivatal közlése szerint a földcsuszamlás az Erzincan közelében található Ilic település mellett következett be helyi idő szerint 14 óra 30 perckor, és a környező településekről azonnal mentőcsapatokat küldtek a helyszínre.

Suleyman Pampal geológus a Habertürk televízióban azt mondta, hogy a földcsuszamlás miatt olyan föld zúdult le a hegyoldalból, amelyet a bányászati eljárásban használtak, így veszélyes anyagokat, például cianidot is tartalmazhat. A tudós arra is figyelmeztetett, hogy ennek a veszélyes anyagnak nem szabad elérnie a közelben található Eufrátesz folyó medrét, mert különben súlyos környezeti katasztrófa következne be.

A bányát 2009 óta üzemeltető vállalat, az Anagold, valamint Yilmaz Tunc igazságügyminiszter egyaránt bejelentette, hogy vizsgálatot indítottak a földcsuszamlás pontos okának kiderítésére.

A bányaomlás hírére közösségi médianyilatkozatban reagált a török mérnöki és építészkamarát képviselő egyesület. Azt írták, azért nem lepte meg őket a katasztrófa, mert már korábban is arra hívták fel a figyelmet, hogy a bányát üzemeltető vállalat ellen két jogi eljárás is folyamatban van; ezért az ilici bánya bezárását, majd a terület környezetvédelmi helyreállítását is javasolták.

