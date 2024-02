Elfogadta az amerikai szenátus a segélycsomagot: 60 milliárd menne Ukrajnának

Az amerikai szenátus több hónapos politikai huzavona után jóváhagyta a régóta várt 95 milliárd dolláros segélycsomagot Ukrajna, Izrael és Tajvan számára.

Míg a demokraták támogatták a törvényjavaslat elfogadását, a republikánusok megosztottak voltak, és korábban leszavazták azt.

A csomag 60 milliárd dollárt tartalmaz Kijevnek, 14 milliárd dollárt Izraelnek a Hamász elleni háborújára és 10 milliárd dollárt a konfliktusövezetekben, köztük a Gázai övezetben nyújtott humanitárius segélyekre

– írja a BBC.

A képviselőház másképp dönthet

A törvényhozók 70:29 arányban szavazták meg a csomagot. A törvényjavaslat most a republikánusok által ellenőrzött képviselőházba kerül, ahol a sorsa továbbra is bizonytalan. Az intézkedés Mike Johnson republikánus házelnök és Donald Trump korábbi elnök bírálata ellenére is átment a szenátuson – jegyzi meg a brit közmédium.

Végül

22 republikánus szavazott a jogszabály mellett,

köztük Mitch McConnell, a mérsékelt republikánusként ismert szenátusi kisebbségi vezető.

Zelenszkij hálás

Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij elmondta: hálás a szenátoroknak a csomag elfogadásáért.

A szavazásra egy

egész éjszakán át tartó szenátusi ülés után

került sor, amelynek során több republikánus is az intézkedést bíráló beszédet tartott.

