Karikó Katalin is feltűnt a Super Bowlon

A Super Bowl hatalmas kivetítőjén, a Queen egyik slágerét „énekelve” tűnt fel Karikó Katalin a bajnokság döntőjében.

A Super Bowl félidejében leadott reklámok minden évben hatalmas sikert aratnak, éppen ezért a mérkőzés szünetében egy-egy félperces hirdetésért akár két és félmilliárd forintnak megfelelő összeget is elkérnek.

Az idei évben a Pfizer is vásárolt reklámidőt, amiben híres tudósokkal próbálták népszerűsíteni a tudományt. A reklámban olyan híres tudósok tátogják a Queen Don’t Stop Me Now című világslágerét, mint Rosalind Franklin, Isaac Newton és Albert Einstein, de egy pillanatra a Nobel-díjas Karikó Katalin is feltűnt (az alábbi videóban 0:43-nál látható).

forrás: youtube.com

Ahogy arról a hirado.hu már korábban beszámolt, magyar idő szerint vasárnapról hétfőre virradóan rendezték meg az 51. Super Bowlt, ahol a Kansas City Chiefs és a San Francisco 49ers csapott össze egymással. Végül a címvédő Kansas City Chiefs hosszabbításban 25-22-re legyőzte a San Francisco 49ers csapatát, és megvédte a címét.

