Halálra ítéltek egy embert az ismert rendező, Dárius Mehrdzsúi és felesége meggyilkolása ügyében Iránban

Iránban halálra ítéltek egy embert az ismert rendező, Dárius Mehrdzsúi és felesége meggyilkolása ügyében – jelentette az igazságügyi tárcához közeli Mízán félhivatalos iráni hírügynökség hétfőn.

Hosszein Fazeli-Harikandi, Alborz tartomány igazságügyi vezetőjének beszámolója szerint az áldozatok családja nem elégedett meg az iszlám törvénykezésben (saría) gyilkosság esetén felajánlott vérdíjjal, a bíróság ezt követően döntött a halálbüntetés mellett.

Két másik vádlottat a bíróság fejenként 36 év börtönbüntetésre ítélt, egy negyediket pedig nyolc évre. Az ítéletek nem jogerősek.

Az igazságügyi hatóságok januárban jelentették be, hogy négy embert, köztük a házaspár korábbi kertészét gyanúsítják a gyilkossággal. A vád szerint a kertész hatolt be a rendező villájába, majd beengedte társait is.

Mehrdzsújt és feleségét, Vahideh Mohammadifart októberben késelték halálra, a rendező és neje holttestére lányuk talált rá karadzsi otthonukban.

A 83 évesen meggyilkolt Mehrdzsúi a Kaliforniai Egyetemen tanult filmszakon és ő volt a hetvenes években kezdődött iráni újhullám egyik úttörője. Munkásságáért 1998-ban a chicagói Ezüst Hugóval, 1993-ban pedig a San Sebastián-i Filmfesztiválon Ezüst Kagylóval jutalmazták.