Hároméves ikreket találtak egy félreállt autóban, szörnyű családi tragédia történt

Magára hagyta hároméves gyermekeit egy anya, majd öngyilkosságot kísérelve leugrott egy felüljáróról. Iker gyermekeit egy bejelentést követően a rendőrök találták meg, az életüket már nem lehetett megmenteni – számol be a People.

A szörnyű tragédia a miami Interstate 95-ös autópályáján történt.

3-Year-Old Twins Dead After Mom Leaves Them Alone in Car, Jumps from Interstate Ramp https://t.co/ayhPj8UfDl

— People (@people) February 6, 2024