Több embert agyonlőtt egy férfi a piacon

Az eset a Tbiliszitől 20 kilométerre fekvő város úgynevezett „isztambuli” piacán történt. A rendfenntartó erők a tettest, egy 1988-as születésű férfit a helyszínen őrizetbe vették.

A vizsgálat eddigi megállapításai szerint az egyik halálos áldozat az elkövető nagybátyja volt, aki a piacon dolgozott, a sebesült pedig az unokatestvére.

