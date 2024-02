Személyesen szeretne találkozni a japán miniszterelnök az észak-koreai vezetővel

Kisida Fumio japán miniszterelnök elmondása szerint komoly erőfeszítéseket tett, hogy csúcstalálkozó jöhessen létre közte és Kim Dzsongun észak-koreai vezető között, hogy enyhüljenek a két ország közti feszült kapcsolatok.

„Úgy vélem különösen fontos, hogy átvegyem a kezdeményezést a kapcsolat kiépítésében” – mondta Kisida a parlamentben, hozzátéve, hogy egyelőre nem bocsátkozik részletekbe, de folyamatosan dolgozik az ügyön, és magas szintű tárgyalásokat szorgalmazott a csúcstalálkozó megvalósításáért.

A két ország közötti feszültség egyik oka, hogy Észak-Korea a hidegháboorú idején japán állampolgárokat rabolt el, és a japán kormány 17 olyan embert tart jelenleg is nyilván, akiket az észak-koreai rezsim hurcolt el még az 1970-es és 1980-as években, illetve további emberek eltűnésével is Phenjant hozták kapcsolatba. A fogvatartottak közül öten 2002-ben visszatérhettek Japánba. Tokió azt követeli, hogy a többiek is hazatérhessenek, de Észak-Korea szerint az elraboltak ügye már megoldódott.

Kim Dzsongun az év elején szokatlan gesztusként sajnálatát fejezte ki a Japánt sújtó, halálos földrengés miatt, Kisida pedig ezt követően köszönetét fejezte ki neki.

A két ország történelméből fakadó feszültség miatt hivatalosan nincs diplomáciai kapcsolat Tokió és Phenjan között. Japán egészen 1945-ig megszálló, gyarmatosító hatalom volt a Koreai-félszigeten.

Japán a deklarált közeledési szándék ellenére részt vesz a Dél-Koreával és az Egyesült Államokkal közös hadgyakorlatokban, amelyek az esetleges észak-koreai támadással szembeni katonai elrettentés megerősítését szolgálják.