Hatalmas lánggal ég egy lakóház, az oltásra helikoptereket is bevetettek

A katasztrófavédelmi hatóság szerint a moszkvai repülési központ két Ka-32 típusú helikopterét is mozgósították a tűzoltáshoz.

Az 1956-ban épült, Csernyahovszkij utcában található lakóház mintegy 400 lakóját evakuálták. Előzetes értesülések szerint áldozatok nincsenek.

A tűz a tetőtérben ütött ki mintegy 300 négyzetméteren. A környező utcákon a forgalmat korlátozták, az épület tetőszerkezete teljesen beomlott. A hatóságok attól tartanak, hogy a lángok átterjedhetnek a környező épületekre és egy üzletközpontra.

BREAKING: Major fire in Moscow, Russia as soon as the Putin interview with Tucker Carlson is being watched. pic.twitter.com/c2usttHVDt

— Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) February 8, 2024