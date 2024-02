Sárkánylábú csirke kerül az asztalra: kezdődik a Tet, a holdújév Vietnamban

A mesebeli sárkánygyíkot idéző, vaskos lábaival az európai emberben inkább ámulatot keltő, különleges tyúkfajta, a dong tao csirke a február 10-én kezdődő holdújév-ünnep egyik jellegzetes étele Vietnamban. A távol-keleti országban Kínához hasonlóan az év legnagyobb ünnepe ez, ami fontos családi esemény is.

Bizonyára sokaknak ismerős a vietnami háborúban fordulatot jelentő Tet-offenzíva: az 1968-ban január 31-re eső ünnepen a Vietkong a meglepetés erejére építve indított látványos offenzívát.

American troops on board a truck at a forward command post in the city of Huế during the Tet Offensive, #VietnamWar, February 1968. (Photo by Terry Fincher) pic.twitter.com/y23JCqQ93J — 𝐂𝐨𝐦𝐛𝐚𝐭𝐏𝐢𝐱 (@combatpix1) February 7, 2024

A harmadik nap a tanároké

A Tet a vietnami kultúra legfontosabb ünnepe. Ez a tavaszünnep is egyben, időpontjának kiszámítása jórészt a holdhónapokkal számoló kínai naptáron alapul. A Gergely-naptár szerint általában januárban vagy februárban ünneplik.

A holdújévként is emlegetett ünnep zarándoklatra és családi összejövetelekre is alkalmat ad. A szokások szerint az ünnep első napja a családé, így a keresztény karácsonyünnephez hasonlóan ilyenkor

rengetegen elutaznak, hogy meglátogassák családtagjaikat.

Az ősi szertartások mellett a templomokat is felkeresik. Az ünnep második napja a barátoké, a harmadik a tanároké: nem csak a kisdiákok, de a volt diákok is felkeresik ilyenkor a vietnami társadalomban különösen nagy megbecsülésnek örvendő tanárokat.

Díszbe öltöztetett lakások

Az ünnepre készülve a lakásokat kitakarítják és feldíszítik, többek között őszibarackvirággal, krizantémmal és vörös kardvirággal.

It’s almost Tet (Lunar New Year) in Vietnam pic.twitter.com/irRpdGvV0W — Yummy Saigon (@YummySaigon) January 31, 2024

A családi oltárt virágokkal és gyümölcsökkel ékesítik, de a virágokkal és felfüggeszett, hagyományos díszítőelemekkel túlzsúfolt az utcákon is színpadok állnak, míg sokan a hagyományoknak megfelelően motorjaikon is őszibarackfákat és virágokat szállítanak.

Az ünnep színe a piros, ilyen színű borítékokba teszik a szerencsepénzt is.

A vietnami étkezési kultúra kötelező eleme ilyenkor a banh chưng. Ez sertéshússal vagy mung babbal töltött ragacsos rizsből készül, amelyet donglevelekbe csomagolnak, mielőtt több órán át főznék vagy párolnák. Ez az étel a szerencsét és a jólétet jelképezi az új évre.

A sárkánygyíkcsirke

Ilyenkor, a holdújév napjaiban kerül leginkább a vietnamiak asztalára a dong tao, az úgynevezett sárkánylábú csirke is. Ez a ritka vietnami tyúkfajta – kiváló húsa mellett – különleges lábáról ismert. Ez egy felnőtt ember karvastagságát is elérheti.

Dong Tao chicken

also called Dragon Chicken, is a rare Vietnamese chicken breed with enlarged feet, that originates from the village Đông Tảo in Khoái Châu District, hung Yen province.

Dong Tao chickens are valued as a delicacy in Vietnam, and they were once bred exclusively to… pic.twitter.com/rl8i2CHDT6 — Boar News (@PhamDuyHien9) February 4, 2024



A dong tao csirkék, amelyek kifejlett állapotban

akár hat kilogrammot is nyomnak, egykor csak a királyi családok számára voltak fenntartva.

Ma pedig a legelegánsabb, legdrágább éttermek étlapján szerepel. Hiedelmek szerint szerencsét és gazdagságot hoznak gazdáiknak.

Dong Tao chicken also called ‘dragon chicken’, is a Vietnamese chicken breed with huge legs & feet. pic.twitter.com/dM1fkAhwEQ — Natural Science & History (@joehansenxx) February 2, 2024



Mivel ez a kizárólag Vietnamban tenyésztett baromfi ínyenc csemegének számít, és

egyes példányai akár 2000 dollárért (mintegy 700 ezer forint) is elkelnek,

ez a hiedelem nem is tűnik annyira irreálisnak – írja a Reuters.

Kiemelt kép: Újévi dekorációk egy ajándékboltban Hanoi kínai negyedében a holdújév ünnepe előtt 2024. február 5-én (Fotó: MTI/EPA/Luong Thai Linh)