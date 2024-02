Jégtáblák közé szorult egy csapat kardszárnyú delfin

Először egy helyi halász vette észre az orkákat a jégtáblák közé szorítva kedden nagyjából egy kilométerre a parttól, ő értesítette a közeli Rauszu város hatóságait. Egy állatvédő szervezet drónfelvételt készített az állatokról, és ez alapján összesen 13 kardszárnyú delfint, köztük több borjút számláltak össze.

