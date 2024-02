Elfogyott a remény: a Hamász 31 túszát nyilvánította hivatalosan halottnak az izraeli hadsereg

Összesen 31 túszt nyilvánított halottá az izraeli hadsereg az elmúlt napokban, a döntésről már a családtagokat is értesítették. Izraeli számítások szerint a Hamász még mintegy 130 elrabolt embert tart fogva a Gázai övezetben. Szabadon engedésükről most ismét tárgyalások kezdődtek, miután Izrael és az Egyesült Államok újabb fegyverszüneti javaslatot dolgozott ki. A Hamász már válaszolt is erre, de a részleteket még nem hozták nyilvánosságra.

Izraeli légicsapások érték kedd este Homsz városát, a településen és környékén kilenc fülsiketítő robbanást lehetett hallani. A szíriai hadsereg szerint sok a sebesült, de halálos áldozatok is vannak. Az izraeli hadsereg néhány óra alatt számos légitámadást hajtott végre a a környező területeken. A rafahi határátkelőnél jókora tömeg állta körül annak a kiégett rendőrautónak a roncsát, amelyet eltaláltak egy izraeli légicsapásban. A jármű állítólag gyógyszert és orvosi eszközöket szállított a Gázai övezetbe. Az izraeli hadsereg és a Hamász a területen továbbra is elkeseredett harcot vív. A zsidó állam szerint a a terrorszervezet még mindig több mint százharminc izraeli túszt tart fogva, további harmincegy elhurcolt foglyot azonban már halottnak nyilvánítottak. „Harmincegy családot tájékoztattunk róla, hogy foglyul ejtett szeretteik már nincsenek az élők sorában. Őket halottnak nyilvánítottuk. A többi családot pedig tájékoztattuk a túszok sorsáról és körülményeiről” – mondta Daniel Hagari, az Izraeli Védelmi Erők szóvivője. Kapcsolódó tartalom Már csak a holttestét őrzi a Hamász az izraeli túszok negyedének Jelenleg 136 elrabolt embert tartanak fogva a Gázai övezetben, de csaknem negyedüknek már csak a holttestét őrzik. A Hamász kedden közölte, hogy válaszolt Izrael és Washington fegyverszüneti javaslatára. Bár ennek részleteit nem tudni, Washington szerint az ajánlatban benne volt a túszok szabadon engedése, valamint az izraeli erők kivonása Gázából, legalább negyven napra. A Fehér Ház még vizsgálja a terrorszervezet válaszát. „Katarral és Egyiptommal együtt komoly javaslatot terjesztettünk elő. Ennek célja nem egyszerűen a korábbi megállapodás megismétlése, hanem annak kiterjesztése volt. A Hamász válaszát vizsgáljuk, és hamarosan megvitatom az izraeli kormánnyal is” – mondta Antony Blinken amerikai külügyminiszter, aki kedd este érkezett meg Tel-Avivba. A lehetséges fegyvernyugvás ellenére a Vörös-tengeren a feszültség továbbra sem csökken. A jemeni húszi felkelők rakétákat lőttek ki két amerikai hajóra, amelyek közül az egyik megrongálódott. Az amerikaiak válaszul két támadó drónt megsemmisítettek. „Figyelmeztetem őket, hogy abba kell hagyniuk a Gáza elleni barbár és brutális erőszakot. Fejezzék be az ostromot, ami miatt a palesztin nép nem jut orvossághoz és élelemhez. Ellenkező esetben a helyzet tovább eszkalálódik” – mondta a lázadók vezetője. Kapcsolódó tartalom Több ezren tüntettek Izraelben a Hamász-túszok elengedéséért Tüntetéseket rendeztek Haifában és Beér-sébában is. A húszi lázadók hónapok óta akadályozzák az áruforgalmat a világ egy legfontosabb teherszállítási útvonalán, ami miatt több európai gyárnak is fel kellett függesztenie a működését. A kereskedelmi hajók védelmében az amerikai és brit erők fokozták a hadműveleteket Jemenben, és több mint egy tucat húszi katonai állásra mértek légicsapásokat. Kiemelt kép: Az izraeli túszok családtagjai a Hamász által elrabolt szeretteik kiszabadítását követelik Tel-Avivban 2024. január 14-én (Fotó: MTI/EPA/Abir Szultan)