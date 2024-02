Albin Kurti: Koszovóban Az euró a hivatalos fizetőeszköz

Albin Kurti a nyilatkozatban leszögezte, hogy a miniszterelnöki hivatal teljes mértékben támogatja a koszovói központi bank függetlenségét és azt a szakszerűséget, amellyel ellátja a feladatait. A nemzeti bank döntése nem a szerb dinárról szól, csupán az eddigi informális pénzmozgásokat igyekszik formális keretek közé zárni.

„Koszovó hivatalos pénzneme az euró, és a rendelet csaknem tizenhat évvel a függetlenségünk kikiáltása után született” – hangsúlyozta a kormányfő, hozzátéve: a központi bankok felelőssége a külföldi valuta beáramlásának a szabályozása. „Az ilyen szabályozás hiánya pénzmosáshoz, a terrorizmus finanszírozásához és más illegális tevékenységekhez vezethet” – húzta alá.

My statement regarding the discussion surrounding the decision of the CBK: I urge all invested in the prosperity of our country to allow for a smooth transition of democratic measures. Additionally, we pledge to increase communication on the current and future issues at stake. pic.twitter.com/JC1dhto7HT

— Albin Kurti (@albinkurti) February 6, 2024